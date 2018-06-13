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Интервью

Украина и Великобритания обсудили создание центра по противодействию угрозам со стороны РФ

НовостиПолитика    13.06.2018 - 11:41
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Министр Вооруженных сил Великобритании подчеркнул, что поддержка ВСУ - это взаимовыгодное сотрудничество

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий провел встречу с министром Вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером, в ходе которой стороны обсудили создание аналитического центра по противодействию угрозам со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Так, спикер ВР выразил благодарность за поддержку, которую оказывает Великобритания Украине, в частности, за помощь британских военных инструкторов в обучении украинских военных. Он отметил "важность качественного обучения для наших воинов во времена российской агрессии".

Парубий также обратил внимание на необходимость сохранения и расширения санкций в отношении России.

Министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер в свою очередь подчеркнул, что "поддержка украинских Вооруженных сил - это взаимовыгодное сотрудничество". Он выразил сожаление Украине в связи с ежедневной потерей жизни украинских солдат и мирных людей в зоне конфликта.

Кроме того, британский министр выразил заинтересованность украинскими реформами, в частности, реформированием Вооруженных сил.

Стороны обсудили создание аналитического центра по противодействию общим угрозам со стороны России.

"Для понимания нынешней войны надо осознавать, что военная составляющая в ней не единственная, а наибольшая доля принадлежит информационным вызовам и киберугрозам", - сказал Парубий.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал Британию противодействовать строительству "Северного потока-2".

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Теги публикации: Андрей Парубий, Российская Федерация, Великобритания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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