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Україна та Британія обговорили створення центру щодо протидії загрозам з боку РФ

НовиниПолітика    13.06.2018 - 11:41
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Міністр Збройних сил Британії підкреслив, що підтримка ЗСУ - це взаємовигідна співпраця

Голова Верховної ради України Андрій Парубій провів зустріч з міністром Збройних сил Великобританії Марком Ланкастером, у ході якої сторони обговорили створення аналітичного центру щодо протидії загрозам з боку Росії. Про це повідомляє прес-служба ВР.

Так, спікер ВР висловив вдячність за підтримку, яку надає Велика Британія Україні, зокрема, за допомогу британських військових інструкторів у навчанні українських військових. Він наголосив на "важливості якісного навчання для наших вояків у часи російської агресії".

Парубій також звернув увагу на необхідність збереження і розширення санкцій щодо Росії.

Міністр Збройних сил Британії Марк Ланкастер у свою чергу підкреслив, що "підтримка українських Збройних сил - це взаємовигідна співпраця". Він висловив співчуття Україні щодо щоденної втрати життя українських солдатів і мирних людей у зоні конфлікту.

Крім того, британський міністр висловив зацікавленість українськими реформами, зокрема, реформуванням Збройних сил.

Сторони обговорили створення аналітичного центру щодо протидії спільним загрозам з боку Росії.

"Для розуміння нинішньої війни треба усвідомлювати, що військова складова в ній не єдина, а найбільша частка належить інформаційним викликам і кіберзагрозам", - сказав Парубій.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій закликав Британію протидіяти будівництву "Північного потоку-2".

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Теги публікації: Андрій Парубій, Російська Федерація, Великобритания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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