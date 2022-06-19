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Украина ведет переговоры о возобновлении работы McDonald’s, - Кулеба

Фото: Украина ведет переговоры о возобновлении работы McDonald’s (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские дипломаты уже проводят переговоры с McDonald’s о возобновлении работы сети ресторанов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald’s является одним из самых известных американских брендов", - заявил Кулеба.

Он отметил, что процесс возобновления работы ресторанов "уже движется". По его словам, в МИД уверены, что сейчас есть все условия для открытия после долгого перерыва.

Стоит заметить, что компания прекратила свою работу в Украине сразу после вторжения России по причинам безопасности.

В мае официальные представители сети ресторанов сообщили, что они планируют возобновить работу только после установления мира между Украиной и РФ.

"Наш украинский McDonald’s - глобальная сеть, главный офис находится в Америке... Мы тоже уже хотим открыться, но из-за безопасности мы не можем это сделать. У нас есть правила, и мы не можем работать во время войны", - заявлял тогда представитель компании.

Напомним, ранее стало известно, что российский Mcdonald's, который переименовали в "Вкусно и точка", похитил логотип у португальской компании.

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