Україна веде переговори щодо відновлення роботи McDonald's, - Кулеба

"Кілька тижнів тому ми встановили зв'язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже McDonald’s є одним з найвідоміших американських брендів", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що процес відновлення роботи ресторанів "вже рухається". За його словами, у МЗС упевнені, що зараз є всі умови для відкриття після тривалої перерви.

Варто зауважити, що компанія припинила свою роботу в Україні одразу після вторгнення Росії через безпекові причини.

У травні офіційні представники мережі ресторанів повідомили, що вони планують відновити роботу лише після встановлення миру між Україною та РФ.

"Наш український McDonald’s - глобальна мережа, головний офіс знаходиться в Америці... Ми теж хочемо відкритися, але через безпеку ми не можемо це зробити. Ми маємо правила, і ми не можемо працювати під час війни", - заявляв тоді представник компанії.