Украина ведет переговоры об усилении давления на РФ из-за репрессий в Крыму

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Доносится позиция о недопустимости нарушений прав человека на временно оккупированных территориях

Украинские дипломаты проводят переговоры с руководством дипломатических ведомств стран для усиления давления на Россию в связи с обысками и задержаниями в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

В МИД сообщают, что доносится позиция о недопустимости нарушений прав человека на временно оккупированных территориях.

"В связи с новой волной агрессивной политики Кремля по преследованию крымских татар в Крыму, украинскими дипломатами оперативно проводятся встречи с руководствами соответствующих ведомств стран аккредитации и вручаются ноты", - сообщает МИД Украины.

Напомним, что из-за незаконных задержаний в Крыму Украина уже обратилась к ПАСЕ, Совету Европы, ООН, Британии и ЕС.

Отметим, что ЕС осудил действия Москвы в Крыму и призвал освободить крымских татар. Также посольство США заявило о необходимости немедленно освободить задержанных. Ранее сообщалось, что Украина ожидает не только очередных выражений обеспокоенности, а конкретные шаги по защите прав крымских татар.

РБК-Украина писало, что МИД Украины уже выразил протест России и призвал ее немедленно освободить всех задержанных активистов.