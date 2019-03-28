ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина ведет переговоры об усилении давления на РФ из-за репрессий в Крыму

Новости » Политика    28.03.2019 - 12:06
Украина ведет переговоры об усилении давления на РФ из-за репрессий в Крыму
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Доносится позиция о недопустимости нарушений прав человека на временно оккупированных территориях

Украинские дипломаты проводят переговоры с руководством дипломатических ведомств стран для усиления давления на Россию в связи с обысками и задержаниями в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

В МИД сообщают, что доносится позиция о недопустимости нарушений прав человека на временно оккупированных территориях.

"В связи с новой волной агрессивной политики Кремля по преследованию крымских татар в Крыму, украинскими дипломатами оперативно проводятся встречи с руководствами соответствующих ведомств стран аккредитации и вручаются ноты", - сообщает МИД Украины.

Украина ведет переговоры об усилении давления на РФ из-за репрессий в КрымуНапомним, что из-за незаконных задержаний в Крыму Украина уже обратилась к ПАСЕ, Совету Европы, ООН, Британии и ЕС.

Отметим, что ЕС осудил действия Москвы в Крыму и призвал освободить крымских татар. Также посольство США заявило о необходимости немедленно освободить задержанных. Ранее сообщалось, что Украина ожидает не только очередных выражений обеспокоенности, а конкретные шаги по защите прав крымских татар.

РБК-Украина писало, что МИД Украины уже выразил протест России и призвал ее немедленно освободить всех задержанных активистов.

"Суд" в Крыму арестовал девятерых крымских татар Украина обратилась к ПАСЕ из-за массовых задержаний в Крыму
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины КрымобыскФСБЗадержаниеКрым
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь