Україна веде переговори про посилення тиску на РФ через репресії в Криму

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Доноситься позиція про неприпустимість порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях

Українські дипломати проводять переговори з керівництвом дипломатичних відомств країн для посилення тиску на Росію у зв'язку з обшуками і затриманнями в Криму. Про це повідомляє прес-служба МЗС України в Twitter.

У МЗС повідомляють, що доноситься позиція про неприпустимість порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях.

"У зв'язку з новою хвилею агресивної політики Кремля щодо переслідування кримських татар у Криму, українськими дипломатами оперативно проводяться зустрічі з керівниками відповідних відомств країн акредитації та вручаються ноти", - повідомляє МЗС України.

Нагадаємо, що через незаконні затримання в Криму Україна вже звернулася до ПАРЄ, Ради Європи, ООН, Британії та ЄС.

Зазначимо, що ЄС засудив дії Москви в Криму і закликав звільнити кримських татар. Також посольство США заявило про необхідність негайно звільнити затриманих. Раніше повідомлялось, що Україна очікує не тільки чергових виразів стурбованості, а конкретні кроки по захисту прав кримських татар.

РБК-Україна писало, що МЗС України вже висловив протест Росії і закликав її негайно звільнити всіх затриманих активістів.