Украина ведет переговоры с США о гарантиях по выпуску облигаций под минимальный процент

Правительство Украины ведет переговоры с США о гарантиях, которые позволят выпустить суверенные облигации под минимальную ставку. Украина не рассматривает возможность реструктуризации внешнего долга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Украины Сергея Марченко FP.
"Многие политики советуют нам говорить о реструктуризации, но это не наша политика", - сказал министр в интервью.
По его словам, Украина хочет иметь доступ как к льготному, так и коммерческому финансированию, а также иметь возможность продолжать выпуск внешнего долга.
Марченко добавил, что украинское правительство ведет переговоры с США о гарантиях, которые позволят Украине выпустить суверенные облигации по ставкам ниже рыночных и оптимальных для страны в сегодняшних условиях.
Напомним, ранее Украина анонсировала планы о расширении программы внутренних облигаций на международный рынок.
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