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Україна веде переговори з США про гарантії щодо випуску облігацій під мінімальний відсоток

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд України веде переговори з США про гарантії, які дозволять випустити суверенні облігації під мінімальну ставку. Україна не розглядає можливість реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів України Сергія Марченка FP.

"Багато політиків радять нам говорити про реструктуризацію, але це не наша політика", - сказав міністр в інтерв'ю.

За його словами, Україна хоче мати доступ як до пільгового, так і комерційного фінансування, а також мати можливість продовжувати випуск зовнішнього боргу.

Марченко додав, що український уряд веде переговори з США про гарантії, які дозволять Україні випустити суверенні облігації за ставками нижче ринкових і оптимальних для країни в сьогоднішніх умовах.

Нагадаємо, раніше Україна анонсувала плани про розширення програми внутрішніх облігацій на міжнародний ринок.

Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії 48-й день. Про ситуацію в зонах бойових дій та регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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