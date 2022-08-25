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Украина вдохновляет мир своей храбростью, - Великобритания в ООН о войне

Фото: В Британии заявили, что Украина вдохновляет мир своей храбростью (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинцы продолжают бороться с российскими захватчиками. Несокрушимость нашего народа вдохновляет весь мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой агенство Укринформ, которое обнародовало заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймса Кариуки, сделанное во время заседания Организации.

"Украина борется за принципы Устава ООН. Все члены Совбеза имеют ответственность признать это. Это бой, вдохновивший мир своей отвагой и неповиновением перед жестокостью", - сказал дипломат.

Кариуки обратился с требованием к РФ немедленно вывести из Украины свои войска, а к миру - добиться ответственности за преступления оккупантов.

"В День независимости мы стоим бок о бок с Украиной и ее героическим народом, который продолжает противостоять попыткам России силой изменить границы",-подытожил постпред.

Напомним, 24 августа с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ему президент Владимир Зеленский вручил орден.

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