Україна надихає світ своєю хоробрістю, - Велика Британія в ООН про війну

Українці продовжують відважно боротися з російськими загарбниками. Незламність нашого народу надихає весь світ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням агентство Укрінформ, яке оприлюднило заяву постійного представника Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі, зроблену під час засідання Організації.
"Україна бореться за принципи Статуту ООН. Усі члени Радбезу мають відповідальність визнати це. Це бій, що надихнув світ своєю відвагою та непокорою перед жорстокістю", - сказав дипломат.
Каріукі звернувся з вимогою до РФ негайно вивести з України свої війська, а до світу - домогтися відповідальності за злочини окупантів.
"У День незалежності ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною та її героїчним народом, який продовжує протистояти намаганням Росії силою змінити кордони", - підсумував постпред.
Нагадаємо, 24 серпня з офіційним візитом в Україну прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Йому президент Володимир Зеленський вручив орден.
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