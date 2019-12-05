Украина и Ватикан активизируют сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с Секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана Полом Ричардом Галлахером и договорились об активизации сотрудничества между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В частности, стороны договорились об активизации привлечения гуманитарной помощи от Ватикана.

"В ходе встречи Вадим Пристайко выразил благодарность за солидарность Ватикана и лично Папы Франциска с Украиной и помощь в то время, когда наше государство противостоит вооруженной агрессии России. Стороны подтвердили общую настроенность активизировать двусторонний диалог, обсудили взаимодействие в вопросе освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины, а также возможности дальнейшего привлечения гуманитарной помощи Святого Престола Украине", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что Папа Римский высоко оценил переговоры между Украиной и РФ по обмену пленными. По словам понтифика, для урегулирования военных конфликтов необходимо использовать мирные пути.

Напомним, в июле Папа Римский во время встречи в Ватикане с украинскими епископами осудил ситуацию на Донбассе и назвал ее гибридной войной.