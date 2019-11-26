Папа Римский высоко оценил переговоры между Украиной и РФ по обмену пленными

Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

По словам понтифика, для урегулирования военных конфликтов необходимо использовать мирные пути

Папа Римский Франциск заявил, что переговоры Украины и Российской Федерации, по результатам которых состоялся обмен удерживаемыми лицами, является успехом дипломатии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Как сообщается, понтифик заявил об этом в контексте возможного выпуска энциклики (второго по важности документа после апостольской конституции) о ненасилии.

По словам Папы Римского, для урегулирования военных конфликтов необходимо использовать мирные пути, в частности переговоры с помощью посредников.

"К примеру, в случае с Россией и Украиной речь шла не об оружии, а о переговорах об обмене заключенными, и это положительный шаг. На Донбассе обдумывают о другом государственном режиме. Обсуждения ведутся. Это положительный шаг", - заявил Франциск.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными в формате "35 на 35". В рамках обмена в Украину вернулись 24 украинских моряка, незаконно задержанных Россией в Керченском проливе, а также еще 11 политзаключенных, среди которых и режиссер Олег Сенцов.

Тогда Папа Римский Франциск в ходе общения с паломниками в Ватикане приветствовал обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Понтифик также добавил, что молится за скорейшее завершение войны на Донбассе и возвращение мира в Украину.