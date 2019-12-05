Україна і Ватикан активізують співпрацю

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з Секретарем з міждержавних відносин Ватикану Полом Річардом Галлахером і домовилися про активізацію співпраці між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Зокрема, сторони домовилися про активізацію залучення гуманітарної допомоги від Ватикану.

"У ході зустрічі Вадим Пристайко висловив подяку за солідарність Ватикану та особисто Папи Франциска з Україною і допомогу в той час, коли наша держава протистоїть збройної агресії Росії. Сторони підтвердили загальну налаштованість активізувати двосторонній діалог, обговорили взаємодію в питанні звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України, а також можливості подальшого залучення гуманітарної допомоги Святого Престолу Україні", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що Папа Римський високо оцінив переговори між Україною і РФ щодо обміну полоненими. За словами понтифіка, для врегулювання військових конфліктів необхідно використовувати мирні шляхи.

Нагадаємо, в липні Папа Римський під час зустрічі у Ватикані з українськими єпископами засудив ситуацію на Донбасі та назвав її гібридною війною.