Украина увеличила закачку газа на зиму

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины выросли до 14,05 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба АТ "Укртрансгаз" в Facebook.

Как отмечается в сообщении, таким образом, сейчас в ПХГ находится на 21% или на 2,4 млрд куб. м больше газа, чем в прошлом году.

"С начала лета среднесуточный объем закачки составил 70 млн куб. м. Держим темп", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".

Отметим, Украина продолжает накопление газа в ПХГ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. По состоянию на начало июля в ПХГ находилось 13,54 млрд куб. м газа.

Ранее в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

Напомним, АО "Укртрансгаз" на начало июня закачал в подземные хранилища газа (ПХГ) 515 млн куб. м газа по договорам с 24 компаниями-нерезидентами, поскольку c начала апреля компания активно предлагает нерезидентам услугу хранения газа в украинских ПХГ в режиме "таможенного склада".