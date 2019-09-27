Україна збільшила імпорт газу з ЄС на 50%

Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Україна майже чотири роки не купує російський газ

За міжсезонний період з травня по вересень "Укртрансгаз" протранспортував з країн Європейського союзу 8,7 млрд куб м газу, що на 3 млрд куб м, або 53%, більше ніж за аналогічний інтервал в 2018 і 2017 роках. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в "Укртрансгазі", таке зростання імпорту пояснюється необхідністю накопичити в ПСГ більше 20 млрд кубометрів газу для стабільного проходження Україною опалювального сезону 2019/2020.

"Станом на сьогодні Україна вже протягом 1400 днів не постачає блакитне паливо для своїх потреб з Росії, тому весь обсяг імпортованого газу надходить виключно з території ЄС", - йдеться в повідомленні.

utg.ua

Всього з початку 2019 року імпорт в Україну склав 11,2 млрд куб. м газу, а саме зі Словаччини було протранспортовано 7 млрд куб. м (+43%), з Угорщини - 3,1 млрд куб. м (+29%), з Польщі – 1,1 млрд куб. м (+120%).

Як зазначили в прес-службі, у рамках підготовки ГТС до осінньо-зимового періоду 2019/2020 "Укртрансгаз" проводить модернізацію відповідних об’єктів.

Зокрема, завершується капітальний ремонт КС "Комарно", в результаті якого вдасться створити додаткову гарантовану потужність для імпорту природного газу з Польщі.

Також ведеться підготовча робота зі створення нової та розширенню існуючої потужності для імпорту з Румунії та Словаччини відповідно.

А проведена реконструкція 5 компресорних станцій дала можливість організувати реверсну схему постачання в тому числі імпортованого газу для споживачів в східних і південних регіонах України.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом 26 вересня досягли 20,1 млрд кубометрів.

Нагадаємо, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що до початку опалювального сезону Україна закачає в підземні сховища газу (ПСГ) України 21 млрд кубометрів газу.