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Объемы газа в хранилищах выросли до рекорда за последнее десятилетие

Новости » Экономика    26.09.2019 - 11:52
Объемы газа в хранилищах выросли до рекорда за последнее десятилетие
Иллюстративное фото (УНИАН)

Украина готовится к зиме и наращивает объемы газа в хранилищах

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 26 сентября достигли 20,1 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза" в Facebook.

По данным компании, объем в 20,1 млрд кубометров является самым большим показателем на эту дату с 2010 года.

Как отметили в "Укртрансгазе", в связи с достижением расчетных объемов прекращена закачка голубого топлива на шести (из десяти) ПХГ. Сейчас природный газ закачивается в Бильче-Волицкое, Угерское, Дашавское и Богородчанское ПХГ в режиме 65 млн кубометров в сутки.

Уже более 288 компаний пользуются услугами Укртрансгаза по хранению объемов газа в ПХГ, из них 32 трейдера сохраняют 6,7 млрд куб м газа в режиме "таможенного склада", сообщили в "Укртрансгазе".

Объемы газа в хранилищах выросли до рекорда за последнее десятилетие

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что до начала отопительного сезона Украина закачает в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины 21 млрд кубометров газа.

Ранее в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

"Нафтогаз" предложил ОСМБ газ на зиму по фиксированной цене Коболев: запасов газа достаточно на случай прекращения транзита из России
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