ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина увеличила добычу и снизила потребление газа

Новости » Экономика    05.04.2019 - 14:20
Украина увеличила добычу и снизила потребление газа
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Добыча выросла на 3%, потребление упало на 16%

Украинским потребителям всех категорий за январь-март 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 11,1 млрд куб. м газа, что на 16% меньше аналогичного показателя 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

Украина увеличила добычу и снизила потребление газа

utg.ua

По данным пресс-службы, использование газа для производственно-технологических нужд уменьшилось на 2% до 0,9 млрд куб. м.

Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года выросло на 3% до 5,3 млрд куб. м.

Всего за три месяца 2019 года в Украину импортировано 1,6 млрд куб. м голубого топлива, что меньше на 14%, или на 0,3 млрд куб. м, аналогичного прошлогоднего объема.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 21,2 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 0,9 млрд куб. м, или на 4%.

В январе-марте 2019 года газ в ПХГ не закачивался, как и в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м.

По состоянию на 31 марта 2019 года, в ПХГ Украины находилось 8,8 млрд куб. м голубого топлива. Это больше на 14%, или на 1,1 млрд куб. м, чем год назад.

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, газовый рынок Украины с 1 марта 2019 года полностью перешел на суточную балансировку.

В РФ не видят угроз для "Северного потока-2" из-за Газовой директивы ЕС Кабмин обязал НАК снизить цены на газ для населения
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины УкртрансгазгазНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь