Украина увеличила добычу и снизила потребление газа

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Добыча выросла на 3%, потребление упало на 16%

Украинским потребителям всех категорий за январь-март 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 11,1 млрд куб. м газа, что на 16% меньше аналогичного показателя 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

utg.ua

По данным пресс-службы, использование газа для производственно-технологических нужд уменьшилось на 2% до 0,9 млрд куб. м.

Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года выросло на 3% до 5,3 млрд куб. м.

Всего за три месяца 2019 года в Украину импортировано 1,6 млрд куб. м голубого топлива, что меньше на 14%, или на 0,3 млрд куб. м, аналогичного прошлогоднего объема.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 21,2 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 0,9 млрд куб. м, или на 4%.

В январе-марте 2019 года газ в ПХГ не закачивался, как и в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м.

По состоянию на 31 марта 2019 года, в ПХГ Украины находилось 8,8 млрд куб. м голубого топлива. Это больше на 14%, или на 1,1 млрд куб. м, чем год назад.

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, газовый рынок Украины с 1 марта 2019 года полностью перешел на суточную балансировку.