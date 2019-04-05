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Україна збільшила видобуток і зменшила споживання газу

Новини » Економіка    05.04.2019 - 14:20
Україна збільшила видобуток і зменшила споживання газу
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Видобуток зріс на 3%, споживання впало на 16%

Українським споживачам всіх категорій за січень-березень 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 11,1 млрд куб. м газу, що на 16% менше аналогічного показника 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

Україна збільшила видобуток і зменшила споживання газу

utg.ua

За даними прес-служби, використання газу для виробничо-технологічних потреб (ВТВ) зменшилося на 2% до 0,9 млдр куб. м.

Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з початку року і станом на березень 2019 року у порівнянні з позначкою роком раніше зросло на 3% – до 5,3 млрд куб. м.

Всього за три місяці 2019 року в Україну імпортовано 1,6 млрд куб. м блакитного палива, що менше на 14%, або на 0,3 млрд куб. м, від аналогічного минулорічного обсягу.

Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови з початку року становлять 21,2 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 0,9 млрд куб. м, або на 4%.

У січні-березні 2019 року газ до ПСГ не закачувався, як і протягом такого самого періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 5,1 млрд куб. м газу.

Станом на 31 березня 2019 року, в ПСГ України зберігається 8,8 млрд куб. м блакитного палива. Це більше на 14%, або на 1,1 млрд куб. м, ніж рік тому.

Нагадаємо, у 2018 році українським споживачам всіх категорій протранспортовано магістральними газопроводами 28,5 млрд куб м газу, що на 0,4% більше ніж в 2017 році.

Як повідомляло РБК-Україна, газовий ринок України з 1 березня 2019 року повністю перейшов на добове балансування.

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