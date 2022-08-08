Украина утром сбила российских ракет на 26 млн долларов, - Forbes

Утром 8 августа российские войска выпустили по Украине ракет на 26 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Утром Россия выпустила из акватории Черного моря четыре крылатые ракеты типа "Калибр". По оценке Forbes, общая стоимость сбитых ракет составляет 26 млн долларов.

Напомним, сегодня украинские военные уничтожили над Одесской областью российскую крылатую ракету.

Также украинские защитники сбили в центральной части Украины еще три российские "Калибра".

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