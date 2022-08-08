ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна зранку збила російських ракет на 26 млн доларів, - Forbes

Новость на русском →
Понеділок 08 серпня 2022 19:44
Україна зранку збила російських ракет на 26 млн доларів, - Forbes Фото: Україна зранку збила російських ракет на 26 млн доларів (zaxid net)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зранку 8 серпня російські війська випустили по Україні ракет на 26 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Зранку Росія випустила з акваторії Чорного моря чотири крилаті ракети типу "Калібр". За оцінкою Forbes, загальна вартість збитих ракет складає 26 млн доларів.

Нагадаємо, сьогодні українські військові знищили над Одеською областю російську крилату ракету.

Також українські захисники збили у центральній частині України ще три російські "Калібри".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна