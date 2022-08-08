Україна зранку збила російських ракет на 26 млн доларів, - Forbes

Зранку 8 серпня російські війська випустили по Україні ракет на 26 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Зранку Росія випустила з акваторії Чорного моря чотири крилаті ракети типу "Калібр". За оцінкою Forbes, загальна вартість збитих ракет складає 26 млн доларів.

Нагадаємо, сьогодні українські військові знищили над Одеською областю російську крилату ракету.

Також українські захисники збили у центральній частині України ще три російські "Калібри".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.