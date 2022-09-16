UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина уступила Венгрии в Кубке Дэвиса

Фото: теннисисты Владислав Манафов и Илья Белобородько (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Александр Мороз

Сегодня в Вильнюсе (Литва) прошел второй игровой день Кубка Дэвиса, в рамках встречи Украины и Венгрии. В упорной борьбе победу праздновали наши соперники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт турнира.

После двух проигранных накануне одиночных встреч Украина сегодня сначала победила в паре.

Владислав Манафов/Илья Белобородько - Фабиан Марошжан/Петер Файта - 7:6 (7:4); 6:4

Однако уже по итогам следующей встречи Венгрия одержала победу с общим счетом 3:1.

Илья Белобородько - Мартон Фучович - 2:6; 5:7

Белобородько пытался навязать борьбу, особенно во втором сете, когда не разрешил сопернику подать на матч в десятом гейме. Но венгерский теннисист оказался сильнее.

Победитель вышел в топ-16 Кубка Дэвиса, а Украина теперь сыграет в плей-офф.

Напомним, сегодня украинская теннисистка Леся Цуренко из-за проблем со здоровьем снялась с матча с Еленой Рыбакиной на турнире WTA в Словении. Таким образом, чемпионка Уимблдона без борьбы прошла в полуфинал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВенгрияТеннис