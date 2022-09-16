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Україна поступилася Угорщині у Кубку Девіса

Фото: тенісисти Владислав Манафов та Ілля Бєлобородько (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні у Вільнюсі (Литва) відбувся другий ігровий день Кубка Девіса у рамках зустрічі України та Угорщини. У запеклій боротьбі перемогу святкували наші суперники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт турніру .

Після двох програних напередодні поодиноких зустрічей Україна сьогодні спочакку перемогла у парі.

Владислав Манафов/Ілля Бєлобородько - Фабіан Марошжан/Петер Файта - 7:6 (7:4); 6:4

Проте вже за підсумками наступної зустрічі Угорщина здобула перемогу із загальним рахунком 3:1.

Ілля Бєлобородько - Мартон Фучович - 2:6; 5:7

Бєлобородько намагався нав'язати боротьбу, особливо у другому сеті, коли не дозволив супернику подати на матч у десятому геймі. Але угорський тенісист виявився сильнішим.

Переможець вийшов до топ-16 Кубка Девіса, а Україна тепер зіграє у плей-офф.

Нагадаємо, сьогодні українська тенісистка Леся Цуренко через проблеми зі здоров'ям знялася з матчу з Оленою Рибакіною на турнірі WTA у Словенії. Таким чином, чемпіонка Вімблдону без боротьби пройшла у півфінал.

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УкраїнаУгорщинаТеннис