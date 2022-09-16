Україна поступилася Угорщині у Кубку Девіса

Сьогодні у Вільнюсі (Литва) відбувся другий ігровий день Кубка Девіса у рамках зустрічі України та Угорщини. У запеклій боротьбі перемогу святкували наші суперники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт турніру .
Після двох програних напередодні поодиноких зустрічей Україна сьогодні спочакку перемогла у парі.
Владислав Манафов/Ілля Бєлобородько - Фабіан Марошжан/Петер Файта - 7:6 (7:4); 6:4
Проте вже за підсумками наступної зустрічі Угорщина здобула перемогу із загальним рахунком 3:1.
Ілля Бєлобородько - Мартон Фучович - 2:6; 5:7
Бєлобородько намагався нав'язати боротьбу, особливо у другому сеті, коли не дозволив супернику подати на матч у десятому геймі. Але угорський тенісист виявився сильнішим.
Переможець вийшов до топ-16 Кубка Девіса, а Україна тепер зіграє у плей-офф.
Нагадаємо, сьогодні українська тенісистка Леся Цуренко через проблеми зі здоров'ям знялася з матчу з Оленою Рибакіною на турнірі WTA у Словенії. Таким чином, чемпіонка Вімблдону без боротьби пройшла у півфінал.
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