ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цуренко снялась с матча и пропустила Рыбакину в 1/2 финала в Словении

Новина українською →
Порторож, Пятница 16 сентября 2022 17:16
Цуренко снялась с матча и пропустила Рыбакину в 1/2 финала в Словении Фото: украинская теннисистка Леся Цуренко (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча на турнире WTA в Словении против Елены Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт WTA.

Сообщается, что таким образом Рыбакина без борьбы прошла в полуфинал. Соперницей чемпионки Уимблдона станет либо Ана Богдан (Румыния), либо Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Обновлено на 17:30

Как сообщили в Федерации тенниса Украины, Цуренко не вышла на игру из-за проблем со здоровьем.

Напомним, на пути к четвертьфиналу украинка в квалификации турнира в словенском Портороже обыграла Габриэлу Русе из Румынии, после чего в 1/8 выбила россиянку Екатерину Александрову в двух сетах.

В начале недели WTA обновила рейтинг. Цуренко и еще 3 украинки сохранили места в топ-100, а беременная экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула первую сотню.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Словения
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники