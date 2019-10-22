Украина установила пошлину на импорт электроэнергии из России

Кабинет министров Украины установил пошлину на импорт электроэнергии из России. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

По его словам, на сегодня уже действует пошлина на импорт электроэнергии из России в размере 2%. Он также отметил, что украинские власти продолжат мониторинг потоков импортируемой электроэнергии и вмешаются в ситуацию, если импорт из одного источника превысит 5%.

"Текущий импорт электроэнергии из РФ составляет менее 1%, этот объем никакой угрозы нам не несет, он в пределах погрешности. Если вспомнить 2015 год, то там коммерческий импорт российской электроэнергии был более 1 тыс. МВт - это в 10 раз больше, чем сейчас", - добавил Герус.

Напомним, ранее замминистра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин заявил, что Украина в ближайшее время не сможет отсоединиться от энергосистемы Российской Федерации. Он также подчеркнул, что технические предпосылки для объединения с энергосистемой Европы появятся через три года.

Ранее также президент Владимир Зеленский одобрил изменение порядка продажи импортируемой электроэнергии.