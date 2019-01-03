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Україна встановила історичний рекорд з експорту продовольства

Новини » Економіка    03.01.2019 - 14:20
Україна встановила історичний рекорд з експорту продовольства
Фото: зернові термінали в Одеському порту (uspa.gov.ua)

Місячний обсяг експорту продовольства перевищив 2 млрд доларів

У листопаді 2018 року зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% р/р, сягнувши історичного рекорду (2,1 млрд доларів) та забезпечивши майже 53% усього експорту товарів з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Макроекономічний та монетарний огляд" Національного банку (грудень 2018 року).

Як зазначили в НБУ, завдяки рекордному врожаю кукурудзи фізичні обсяги поставок зернових культур у листопаді сягнули максимального значення за всю історію спостережень (5.3 млн тонн), що на тлі збереження високих світових цін сприяло збільшенню вартісних обсягів їх експорту в 1,6 рази р/р.

Україна встановила історичний рекорд з експорту продовольства

Крім того, у листопаді відновилося зростання експорту олії та жирів (17,4% р/р) передусім завдяки високому врожаю соняшнику поточного року. Активна переробка насіння олійних культур на тлі збереження високого зовнішнього попиту зумовила прискорення зростання вартісних обсягів експорту олійної макухи (у 1,5 рази р/р). Високими темпами продовжував зростати експорт м'яса (у 1,4 рази р/р).

Нагадаємо, за оперативними даними ДФС, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2018 року склав 95,015 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (83,965 млрд доларів).

Відзначимо, за даними НБУ, у грудні 2018 року індекс зміни світових цін на товари українського експорту поглибив зниження, нівелювавши зростання протягом року.

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