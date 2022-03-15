Украина успешно прошла технические испытания для синхронизации с ENTSO-E, - Тимченко

Украина успешно прошла технические испытания для синхронизации своей энергосистемы с единой энергосетью стран ЕС ENTSO-E.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий гендиректора ДТЭК Максима Тимченко для Der Spiegel .

"В нашей нынешней ситуации нет оправдания тому, чтобы не завершить этот процесс (синхронизации с европейской энергосистемой) как можно быстрее", - заявил Тимченко, добавив, что все технические испытания украинская энергосистема уже успешно завершила.

Немецкое издание также отмечает, что окончательная синхронизация Украины с энергосистемой может состояться уже на этой неделе.

"Украина может состыковаться с Европой уже на этой неделе. Процесс, который обычно занимает годы, должен быть максимально сжатым", - говорится в статье.

Это даст возможность Украине защитить электроснабжения для миллионов потребителей, а для Европы откроется новый огромный рынок, резюмирует Тимченко.