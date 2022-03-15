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Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації з ENTSO-E, - Тімченко

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Вівторок 15 березня 2022 15:08
Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації з ENTSO-E, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації своєї енергосистеми з єдиною енергомережею країн ЄС ENTSO-E.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар гендиректора ДТЕК Максима Тімченка для Der Spiegel.

"У нашій нинішній ситуації немає виправдання тому, щоб не завершити цей процес (синхронізацію з європейською енергосистемою) якнайшвидше", - заявив Тімченко, додавши, що всі технічні випробування українська енергосистема уже успішно завершила.

Німецьке видання також зазначає, що остаточна синхронізація України з енергосистемою може відбутися уже цього тижня.

"Україна може зістикуватися з Європою вже цього тижня. Процес, який зазвичай займає роки, має бути максимально стислим", - йдеться в статті.

Це дасть можливість Україні убезпечити електропостачання для мільйонів споживачів, а для Європи відкриється новий величезний ринок, резюмує Тімченко.

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