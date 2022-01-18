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Україна прискорює формування територіальної оборони

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 12:16
Україна прискорює формування територіальної оборони Фото: міністр оборони Олексій Резніков (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Станом на сьогодні в Україні прискорюється формування підрозділів територіальної оборони. Вони мають з'явитися у всіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Повідомляється, що триває формування 25 бригад сил територіальної оборони - по одній на кожен регіон. Загалом ці бригади будуть об'єднувати понад 150 батальйонів - по одному на кожен район.

Постійна чисельність сил територіальної оборони в мирний час складе 10 000 військових, але за штатом особливого періоду підрозділи налічуватимуть понад 130 000 військових, для чого буде сформований відповідний резерв.

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков, розгортання бригад і батальйонів відбувається прямо зараз. Кожен батальйон має налічувати до 600 осіб. На другому етапі буде формуватися резерв по штатам особливого періоду.

"За тими, хто укладе контракт і буде служити в резерві ТРО, буде закріплено зброю. Вона видаватиметься на час навчань або у разі виникнення певних ситуацій", - зазначив міністр.

На 17 січня вже було визначено 86% місць дислокації підрозділів територіальної оборони по всій Україні.

"Темпи розгортання військового компонента ТРО прискорюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сили територіальної оборони у прикордонних областях мали отримати зброю ще 15 січня.

Також РБК-Україна писало, куди звертатися, щоб потрапити до лав ТРО.

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Міністерство оборони України Олексій Резніков
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