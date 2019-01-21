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Украина усиливает охрану границы с РФ из-за выборов

Новости » Выборы 2019    21.01.2019 - 19:30
Украина усиливает охрану границы с РФ из-за выборов
Фото: Олег Слободян (УНИАН)

Контроль усилили, чтобы избежать угроз, возможных со стороны РФ

Контроль на границе с РФ усиливается из-за проведение выборов в Украине для избежания каких-либо непредвиденных ситуаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение помощника главы ГПСУ Олега Слободяна в комментарии "Укринформу".

Он отметил, что усиление границы с РФ продолжается в рамках военного положения.

"Ничего особенного нет, но это делается для того, чтобы избежать угроз, связанных с выборами", - сказал Слободян.

По словам Слободяна, выборы - это период, когда могут произойти любые дестабилизационные мероприятия в том числе на границе с РФ, поэтому пограничники направили свою деятельность на обеспечение безопасности украинцев от рисков, связанных с проведением выборов в стране.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) усилила контроль на границе в трех областях, которые граничат с РФ. В частности, охрана участка государственной границы усилена в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей. Там дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

РБК-Украина писало, что неподалеку от границы с Украиной армия Российской Федерации развернула оперативно-тактические комплексы "Искандер" с ракетами, способными нести ядерные заряды до 50 км.

 

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Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко выборыГосударственная пограничная служба
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