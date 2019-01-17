ГПСУ усилила контроль на границе в пределах трех областей

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Контроль усилен в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) усилила контроль на границе в рамках трех областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ.

Как отмечается, на данный момент пограничники продолжают осуществлять усиленную охрану восточных рубежей Украины.

"В рамках проведения данных мероприятий к охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что военные будут выполнять задачи по усилению охраны участков госграницы на угрожающих направлениях и по поддержанию правил пограничного режима.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки, 16 января, контрольные пункты въезда-выезда пересекли свыше 37 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств.

Как писало РБК-Украина, в штабе ООС предупредили о возможных сбоях в работе пункта пропуска "Майорское" на Донбассе.