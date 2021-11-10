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Україна посилить охорону кордону з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

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Середа 10 листопада 2021 17:25
Україна посилить охорону кордону з Білоруссю через ситуацію з мігрантами Фото: глава МВС України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна посилить охорону державного кордону з Білоруссю. Таким чином, влада хоче уникнути напливу мігрантів з сусідньої країни.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Зараз готуємося до сценаріїв як на польсько-білоруському кордоні. Вже визначені найбільш вразливі ділянки на кордоні з Білоруссю", - заявив він.

За його словами, кордон буде посилено силами Національної гвардії і поліції.

"Для охорони держкордону також будуть залучені підрозділи територіальної оборони, щоб провести навчання по взаємодії цих підрозділів. Число прикордонників подвоїться, функціонуватимуть мобільні групи вздовж державного кордону для виявлення незаконного перетину", - додав міністр.

Нагадаємо, 8 листопада білоруські мігранти розбили на кордоні з Польщею наметовий табір.

Крім того, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що мігранти з Білорусі можуть піти через Україну.

Більше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні в матеріалі "Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС".

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Денис Монастирський Міграційна криза Білорусь
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