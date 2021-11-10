Україна посилить охорону кордону з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Зараз готуємося до сценаріїв як на польсько-білоруському кордоні. Вже визначені найбільш вразливі ділянки на кордоні з Білоруссю", - заявив він.

За його словами, кордон буде посилено силами Національної гвардії і поліції.

"Для охорони держкордону також будуть залучені підрозділи територіальної оборони, щоб провести навчання по взаємодії цих підрозділів. Число прикордонників подвоїться, функціонуватимуть мобільні групи вздовж державного кордону для виявлення незаконного перетину", - додав міністр.