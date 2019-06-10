Украина усилила контрразведывательный режим на границе с Молдовой

В связи с политическим кризисом в Молдове Украина усилила контрразведывательный режим на въезде в страну через свою территорию по отношению радикально настроенных граждан Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Сообщается, что СБУ оперативно отслеживает политическую ситуацию в Молдове. В частности, в рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе.

С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, усиленно контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины по отношению радикально настроенных граждан РФ.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что наша страна готова содействовать в решении существующих проблем в Молдове для обеспечения демократии в стране.

Как известно, 7 июня Конституционный суд Молдовы утвердил необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент Игорь Додон не подписал соответствующий указ, объяснив это возможностью компромисса. При этом парламент Молдовы проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

После чего, временно исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филипп, на которого сегодня Конституционный суд страны возложил обязанности, выдал указ о роспуске молдавского парламента.