Украина усилила пограничный контроль для женщин из РФ, - ГПСУ

Фото: Олег Слободян (dsu.gov.ua)

Пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины

Государственная пограничная служба (ГПСУ) осуществляет усиленные меры контроля за въездом не только мужчин - граждан РФ, но и женщин, на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина Слободян опроверг информацию, распространенную в СМИ, о том, что запрет на въезд граждан РФ в Украину снят.

"Запрет на въезд иностранцев не снят. В кругу нашего зрения - граждане из 70 стран так называемого миграционного риска. Но, конечно, что в эпицентре внимания - Российская Федерация. Угроза вторжения РФ несколько снизилась, поэтому военное положение снято, но угроза на госгранице остается, поэтому пограничники продолжают осуществлять мероприятия усиленного контроля за въездом иностранцев на территорию Украины ", - сказал Слободян.

Он также отметил, что естественно, что в центре нашего внимания - граждане РФ - мужчины, которые могут участвовать в дестабилизирующих антиукраинских мероприятиях.

"Однако, пограничному контролю второй линии также подвергаются женщины, так как именно они могут работать по заданию спецслужб РФ", - заявил Слободян.

Как писало РБК-Украина, решением Совета национальной безопасности и обороны продлено действие ограничительных мер Государственной пограничной службы относительно въезда в Украину мужчин - граждан России.

Также сообщалось, что несмотря на прекращение действия военного положения, правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.