СНБО продлил ограничения на въезд в Украину мужчин-граждан РФ

Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)

С начала введения военного положения на территорию Украины не пустили 1 тыс. 616 граждан РФ

Решением Совета национальной безопасности и обороны продлено действие ограничительных мер Государственной пограничной службы относительно въезда в Украину мужчин - граждан России. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Он отметил, что принимая во внимание сложную ситуацию относительно безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы.

"В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин-граждан России", - отметил Яровой.

Он также сообщил, что "с начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение - 866. Российская сторона вернула 351 гражданина Украины".

Ранее РБК-Украина писало, что несмотря на прекращение действия военного положения, правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.

Напомним, начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в случае агрессии Российской Федерации Генеральный штаб способен в короткий срок существенно нарастить численный состав боевых подразделений.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что в Украине следует продлить военное положение, поскольку угроза со стороны РФ не уменьшилась.