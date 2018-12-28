Україна посилила прикордонний контроль для жінок з РФ, - ДПСУ

Фото: Олег Слободян (dsu.gov.ua)

Прикордонному контролю другої лінії також піддаються жінки

Державна прикордонна служба (ДПСУ) здійснює посилені заходи контролю за в'їздом не тільки чоловіків - громадян РФ, але і жінок, на територію України. Про це заявив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.

Окрім того, у коментарі РБК-Україна Слободян заперечив інформацію, поширену у ЗМІ, про те, що заборону на в'їзд громадян РФ до України знято.

"Заборона на в'їзд іноземців не знята. У колі нашого зору громадяни із 70 країн так званого міграційного ризику. Але звісно , що в епіцентрі уваги - Російська Федерація. Загроза вторгнення РФ дещо знизилась, тому воєнний стан знято, але загроза на держкордоні залишається, тому прикордонники продовжують здійснювати заходи посиленого контролю за в'їздом іноземців на територію України", - сказав Слободян.

Він також зазначив, що природно, що в центрі нашої уваги - громадяни РФ - чоловіки, які можуть брати участь у дестабілізаційних антиукраїнських заходах.

"Однак, прикордонного контролю другої лінії також піддаються жінки, оскільки і вони можуть працювати за завданням спецслужб РФ", - заявив Слободян.

Як повідомляло РБК-Україна, рішенням Ради національної безпеки і оборони продовжено дію обмежувальних заходів Державної прикордонної служби щодо в'їзду в Україну чоловіків - громадян Росії.

Також повідомлялося, що незважаючи на припинення дії воєнного стану, правоохоронні органи будуть працювати в посиленому режимі.