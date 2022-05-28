Украина усилила береговую оборону для защиты Одессы: о чем речь

Береговую оборону Украины усилят ракетами "Гарпун". Их будут применять подготовленные украинские бойцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.
"Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе - надежно защитить нашу Одессу", - рассказал он.
По словам Резникова, предоставление этих ракет явилось результатом сотрудничества нескольких государств.
"Это позволило нам получить "Гарпуны" от датских партнеров с участием британских друзей", - добавил министр.
Подробнее о том, как живет Одесса во время войны и о чем говорят защитники города - во второй части репортажа РБК-Украина. Первую часть читайте здесь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.