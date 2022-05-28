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Україна посилила берегову оборону для захисту Одеси: про що мова

Фото: ракети "Гарпун" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Берегову оборону України посилять ракетами "Гарпун". Їх застосовуватимуть підготовлені українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.

"Впевнений, що бойове братерство "Гарпунів" та наших "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі - надійно захистити нашу Одесу", - розповів він.

За словами Резнікова, надання цих ракет стало результатом співпраці кількох держав.

"Це дозволило нам отримати "Гарпуни" від датських партнерів за участю британських друзів", - додав міністр.

Детальніше про те, як живе Одеса під час війни і про що говорять захисники міста - у другій частині репортажу РБК-Україна. Першу частину читайте тут.

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Одеса