Україна посилила берегову оборону для захисту Одеси: про що мова

Берегову оборону України посилять ракетами "Гарпун". Їх застосовуватимуть підготовлені українські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.
"Впевнений, що бойове братерство "Гарпунів" та наших "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі - надійно захистити нашу Одесу", - розповів він.
За словами Резнікова, надання цих ракет стало результатом співпраці кількох держав.
"Це дозволило нам отримати "Гарпуни" від датських партнерів за участю британських друзів", - додав міністр.
Детальніше про те, як живе Одеса під час війни і про що говорять захисники міста - у другій частині репортажу РБК-Україна. Першу частину читайте тут.
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