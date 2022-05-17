"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы

Как живет Одесса во время войны и о чем говорят защитники города – во второй части репортажа РБК-Украина. Первую часть читайте здесь.

Одесса за три месяца большой войны превратилась в хорошо укрепленную крепость. Блокпосты, ежи, бетонные блоки, вооруженные бойцы на каждом шагу – все готово к приему нежданных "гостей".

Но похоже на то, что все это мало смущает местных жителей. Наш таксист ловко маневрирует между преградами, а на вопрос о том, как изменилась жизнь с началом российского вторжения вдается в длинный рассказ о своей семейной драме.

– … Ну вот скоро это закончится и она же назад придет.

– Так вы думаете, что война закончится скоро?

– А вы думаете, шо нет?

– Та я уже и не знаю, шо себе думать.

– Так я вам так скажу, шо п*зды русские получают знатно, – улыбается водитель. – Наши ребята говорят, что к сентябрю уже будут дома.

Его оптимистичный настрой, находясь в Одессе, пожалуй, можно понять. Оккупантам так и не удалось подобраться к городу, благодаря слаженным действиям украинских защитников. Тут очень признательны Николаеву за то, что удерживает фронт на суше, расчетам "Нептунов" и "Байрактаров", которые планомерно уничтожают российский черноморский флот, и ПВО, закрывшем небо от авиации.

Вражеский десант на этом направлении обречен на быструю и бесславную утилизацию. Потому, очевидно, россияне и выбрали тактику ракетного террора, нанося хаотичные, но массированные удары по объектам инфраструктуры как в области, так и в самой Одессе. Жертвами этих атак становятся мирные жители, ведь многие уже начали возвращаться в город после эвакуации в первые недели.

Российская ракета унесла жизни 8 мирных людей (фото: Влад Красинский)

Буквально перед Пасхой ракета попала в ЖК в Киевском районе. Тогда погибли 8 гражданских, среди которых 3-месячная девочка. Об этой трагедии не дает забыть обгоревшая сквозная пробоина размером в несколько этажей. Сейчас строительные бригады пытаются залатать эту брешь, чтобы жильцы могли вернуться домой. Уцелевших людей отселили, обещают закончить восстановление за пару месяцев.

Из разбитого подъезда выходят две женщины с чемоданом. Пока помогаем донести им вещи до машины, та, которая постарше, рассказывает, что во время атаки находилась на 9 этаже. Пенсионерка готовила обед, успела спрятаться под стол и чудом не пострадала от осколков. Надеется, что свой дом покидает ненадолго, даже несмотря на то, что по городу с тех пор регулярно прилетало, особенно в "символичные" для оккупантов даты – 2, 8 и 9 мая.

Начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объясняет, что ракетные удары в эти дни были предсказуемы. Потому всех гражданских убедительно просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и проявлять бдительность, ведь не всегда ракетные пуски можно отследить, особенно с подводных лодок. В целом же Одесса с первого дня вторжения готова к сопротивлению, как бы не пытались ее запугать и, возможно, принудить к капитуляции.

– Тут все видели, что это поганое войско сделало на севере и востоке Украины. Раньше у нас говорили, что киевляне – это одесситы, которые не доехали до Москвы. То есть это наши братья, и они так пострадали, – говорит Гуменюк. – Эта эмпатия, которая одесситам очень свойственна, она уже настроила на отвратное восприятие россиян, что это никакие не "братья" и не "освободители". Ну и когда к тебе в дом с ракетами в прямом смысле приходит вражеский "привет", ты понимаешь, что братья так не поступают.

То, что враг сейчас делает с Одессой, она называет элементом гибридной войны. С одной стороны над головой не рвутся снаряды постоянно, с другой – понимаешь, что прилететь может в любой момент.

В то же время возможность десантной операции со счетов тут полностью не списывают, а вот в наступление из Приднестровья не верят. Мол, тамошний контингент жил в мирном теплом регионе, с хорошими зарплатами и условиями. Вряд ли это "войско" решится на атаку после увиденного на других фронтах.

– Но мы все равно готовы, Силы обороны на месте, оборонные рубежи созданы, – уточняет Гуменюк. – Одессу защищают основные силы, также у нас есть расчеты по резервам, которые готовы подключиться при необходимости. По территориальной обороне настолько большой наплыв желающих, что нам пришлось развернуть еще одну бригаду, хотя изначально это не предполагалось. И даже после этого у нас еще есть очень много желающих.

Чтобы поближе познакомиться с защитниками города, а также воочию убедиться в надежности обороны Одессы – отправляемся в ночной патруль. Незадолго до комендантского часа в условленном месте нас подбирает машина с сине-желтыми флажками. В салоне удобного кроссовера двое суровых бойцов с автоматами, за рулем – полковник Владислав Назаров.

– Готовы? Ну что, поехали. Добро пожаловать в Одессу!

Машина срывается с места и несется по опустевшему полутемному городу, лавируя между бетонными блоками. "То моє море" Скрябина в динамиках сменяет оповещение воздушной тревоги.

Основные задачи патрулей – выявлять нарушителей комендантского часа, диверсантов и пособников оккупантов. Таких в регионе совсем немного, хоть их и кропотливо годами взращивала вражеская пропаганда, говорит полковник:

– Мы с 2015 года объясняли, что нужно уделять пристальное внимание приграничным зонам с оккупированными территориями и Приднестровьем. Противник ведь не дремлет. Они там раздавали народу спутниковые тарелки за одну гривну, перенастраивали цифровые ретрансляторы – все для того, чтобы население смотрело только российские каналы. Но у нас здесь за это взялись только сейчас.

Однако оккупанты сами практически свели на нет подготовку "лояльного населения". Назаров уверен, что российские "стратеги" очень просчитались на первых этапах своей так называемой "спецоперации". Вероятно, по их задумке, после ужасов, которые оккупанты творили под Киевом, в Чернигове и Харькове, жители южных регионов должны были испугаться и сдать свои города, лишь бы не допустить подобных сценариев. Но люди наоборот сплотились в ответ на российскую агрессию.

– Большая часть населения посмотрела на то, что произошло, и решила, что нужно не дать врагу сюда войти и защитить все, что нажито здесь непосильным трудом. Сдаваться никто не будет. Херсон – яркий пример, что все отберут, отожмут, заставят повиноваться своим правилам, и ничего у них больше не будет, ни бизнеса, ничего, – объясняет Назаров.

Примечательно, что в рядах добровольцев, которые обороняют Одессу, много бизнесменов, имеющих необходимые навыки и разрешение на ношение оружия. Кроме общепатриотических мотивов, любви к своей земле и народу, ими движет и очевидное желание защитить дело своей жизни. Днем они работают на благо украинской экономики, а ночью заступают на патрулирование родного города под руководством полиции.

На одном из блокпостов встречаем двоих таких бойцов. До большой войны Рами и Авикдор Петров занимались ресторанным бизнесом ("Африка", "Мэдисон" и "Высока кава"), с 24 февраля начали кормить защитников Одессы, а через пять дней сами стали в строй со своим оружием.

Говорят, что поначалу был диссонанс, когда из города уезжали знакомые, которые могли бы если не воевать, то помогать своими умениями и ресурсами. Но война свела их с людьми с похожими ценностями из абсолютно разных сфер, теперь они плечо к плечу обеспечивают порядок в городе.

– Русских здесь никто не ждет. У каждого из нас были пророссийские знакомые. Но первым звоночком стал Харьков. Когда его начали бомбить, все, кто был до этого за русских, сказали: пошли они вслед за своим кораблем. Это поголовно произошло, – говорит Рами.

– Они забирают ресурсы, производства, перекрывают нам логистику и все это под лозунгом "борьбы с нацистами". Это даже не смешно, я крещенный еврей, говорю на русском, меня никто здесь никогда не притеснял, – добавляет Авикдор.

– Одесса – это стабильный тыл с жестким стержнем. Это особый город, не зря сюда многие съезжаются. У нас очень много терробороны, армии, вооруженных добровольцев. Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех. У них нет шансов, – улыбается его напарник.

Разговор прерывает хрипение рации: "Вижу птичку над домами, в сторону моря". "Птичку" – вражеский дрон-разведчик видим и мы, высоко, но прямо над нами. В городе все еще затяжная воздушная тревога.

– Если он в пределах досягаемости, сейчас увидите как его за***шат, – буднично объясняют бойцы. – Когда включается линза, он светится. Это корректировщики, пытаются наводить огонь.

– Вы об этом настолько спокойно говорите, что как-то и мы не переживаем.

– У нас когда прилетает, то люди разбегаются, а через 10 минут выходят и идут себе дальше по делам как ни в чем не бывало. Одесситы это особый вид людей, у нас везде знаки "Мины" у моря, зайдете днем на пляж, вы увидите, что люди думают по поводу тех знаков. Но это не беспечность, это свободолюбие.

Справедливости ради, смельчаков, загоравших на песке за табличками "Мины", мы так и не встретили. Военные усиленно охраняют берег, так что большинство горожан собираются на бетонных парапетах и просто смотрят на море, такое близкое и недостижимое одновременно.

Обычно в середине мая уже шел туристический сезон, в этом году на него надеяться не приходится. И это еще одна болезненная тема, которой рано или поздно касается каждый: от рыбаков на пирсе до бойцов на блокпостах.

Рами и Авикдор смогли удержать свой бизнес на плаву за два года пандемии, но сейчас перспективы очень не радужные. Большинство сотрудников разъехались, клиентов практически нет, логистика нарушена, а коммуналка и другие платежи остались на прежнем уровне. Сейчас они с тревогой ждут анонсированного возвращения налогов в полном объеме.

– С точки зрения бизнеса, от государства не поступает никакой помощи, даже наоборот. Если они сейчас снимут мораторий на проверки и вернут все налоги, то бизнес либо умрет, либо уйдет полностью в "черную". Покупательская способность на нуле, но мы все равно открылись, чтобы восстанавливать экономику, в первую очередь поддерживать персонал и сотрудников. Работаем в убыток, на выживание, держимся за счет своих резервов, но сколько еще так протянем – непонятно.

Бизнесменов, вставших на защиту города с оружием в руках, тревожит, что на третий месяц вторжения РФ многие опять начинают мыслить довоенными категориями. И касается это не только обычных людей, но и чиновников с политиками. Последствия могут стать катастрофическими не только для их бизнеса, но и для общества в целом, считают бойцы.

– Война очень многих коснулась и изменила, кто-то потерял кого-то или что-то, некоторые вообще все потеряли. Так что, если чиновники будут вести себя по-старому, то ничем хорошим это не закончится. Пока что продолжается война, мы победим 100%, вопрос когда и какой ценой. Нам главное, чтобы выжила наша страна, город остался целым. Потом мы сами все восстановим, если бизнесу дадут нормально работать, то никто нам не будет нужен.

На горизонте приближается подозрительный силуэт, несколько раз пересекает проезжую часть, на оклики не реагирует и пытается скрыться в подворотне. Передовая группа быстро настигает пожилого мужчину, один проверяет документы, двое профессионально занимают позиции, контролируя происходящее. Паспорта у нарушителя комендантского часа нет, он сбивчиво пытается объяснить, что делает на улице в неположенное время, заканчивать свою историю ему, видимо, придется в отделении.

Мы же едем дальше по тревожному сигналу. На позиции военных неподалеку вышел невменяемый парень. Говорит, что выпил и не успел на маршрутку, поначалу чуть не плачет, но потом начинает "борзеть", особенно после того как у него нашли еще один спрятанный телефон и российские контакты. За считанные минуты нарушитель проходит пять стадий принятия: "я так больше не буду", "расстреляй меня прямо здесь", "как записаться в армию", "я сейчас просто убегу" и сдачи полицейскому экипажу.

Полковник Назаров объясняет, что сейчас мы увидели типичного "клиента" ночных патрулей. В основном попадаются именно пьяные или неадекваты, которые считают, что их правила военного времени не касаются. Но в те самые "знаковые" даты встречались и адепты "русского мира", преимущественно женщины в возрасте, в телефонах у них находили снимки инфраструктуры и блокпостов, которые они отправляли абонентам в РФ. После задержания такими занимается СБУ.

– Были опасения в начале мая, вводили усиленный комендантский час. Потому что х**ло упомянул в своих интервью про 2 мая, и что он отомстит за те события. А на само по себе 9 мая они же планировали парад проводить уже на Крещатике, – улыбается полковник. – Но это никогда у них не получится. Скорее мы поставим торговые палатки на Красной площади, будем торговать по три гривны пивом там и пить его, закусывая морскими бычками, чем они пройдутся по Крещатику.

По его мнению, в Одессе еще осталось немного сторонников Кремля, хотя большинство выехало, когда стало понятно, что город никто сдавать не собирается. Тем, кто затаился, он настоятельно не рекомендует высовываться, – чревато тяжелыми последствиями. Назаров считает, что после того, что оккупанты наделали в разных регионах Украины, разговаривать с их прислужниками тут долго никто не будет. А тем же, кто, возможно, все еще ждет прихода "освободителей", советует здраво оценивать реальность.

– Одесса всегда может спать спокойно, потому что мы на месте. Ни одна тварь сюда не зайдет, даже пусть не думают. Если они захотят высадить здесь морской десант, то он пойдет по направлению за крейсером "Москва", воздушный – ляжет там, где собьют. Мы готовы к тому, чтобы их встретить и дать достойный отпор, – уверяет полковник. – Не стоит сюда лезть. Тем более, что это не вторая армия мира, а первая. Первая по трусости. Большая трусливая армия во главе со своим долб***ом, так и напишите.