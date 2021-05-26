Україна посилено охороняє кордони з Білоруссю та Росією
Українські прикордонники здійснюють охорону кордонів з Росією та Білоруссю в посиленому варіанті. Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив про можливу небезпеку з цих напрямків.
За його словами, звідти небезпека може прийти у будь-який момент.
"У нас є певні процедури, такі як контроль другої лінії, і щодня ми не пропускаємо близько 100-150 іноземців, переважно громадян РФ, які не потрапляють на територію України", - повідомив він.
Дейнеко зазначив, що кордони з Білоруссю та РФ охороняють в посиленому режимі.
Зазначимо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair після повідомлення про вибухівку.
Крім того, він звернувся до Заходу та заявив про початок нової "не холодної, а крижаної війни".
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових.