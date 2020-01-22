Украина улучшила позиции в рейтинге демократии

Украина поднялась на шесть пунктов и заняла на 78-е место в ежегодном рейтинге Индексе демократии-2019. Об это свидетельствуют данные The Economist Intelligence Unit (EIU), которые публикует издание The Economist.

При этом политическая система Украины получила 5,90 баллов из 10 возможных и сохранила статус "гибридных режимов".

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На первом месте находится Норвегия. Далее идут Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. Последнее место занимает Северная Корея. Страны с "авторитарным режимом" Россия и Беларусь занимают 134 и 150 место соответственно.

Самый резкий спад демократических свобод произошел в Китае. Дискриминация меньшинств в западном регионе Синьцзян и другие нарушений гражданских свобод, таких как цифровая слежка, способствовало падению этой страны на 153-е место.

По данным исследования, средний балл по миру 5,44 является самым низким с начала публикации индекса в 2006 году. Всего лишь 22 страны, в которых проживает 430 миллионов человек, были признаны EIU "полными демократиями". Между тем, более трети населения мира все еще живет под авторитарным правлением.

The Economist Intelligence Unit проводить ежегодное исследование, в котором оценивается состояние демократии в 167 странах на основе пяти показателей - избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, участие в политической жизни, демократическая политическая культура и гражданские свободы.

Как сообщало РБК-Украина, Украина опустилась на три позиции и заняла 56-е место в Рейтинге инновационных экономик мира агентства Bloomberg.

По данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%. Зато ответ "да" выбрали 20%, а "скорее да" - 18%. Еще 13% не определились с ответом.