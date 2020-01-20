Украина снова упала в рейтинге инновационных экономик мира

Из 60 анализируемых стран Украина оказалась 56-м месте

Украина опустилась на три позиции и заняла 56-е место в Рейтинге инновационных экономик мира агентства Bloomberg. Об этом свидетельствуют данные за 2020 год.

Таким образом, Украина продолжает терять позиции в рейтинге. Еще в начале 2018 года она находилась на 42-м месте, а в начале 2019 года - на 53-м.

В рейтинге Bloomberg за 2020 год на первое место вышла Германия, вытеснив Южную Корею, которая возглавляла рейтинг в течение шести лет. В то же время США опустились на одну ступень до № 9. На третье место в рейтинге вышел Сингапур.

Япония опустилась на 12-е место, опустившись на три позиции ниже аналогичного показателя прошлого года. Вторая по величине экономика мира, Китай, поднялась на одну строчку вверх до № 15.

Ежегодный Индекс инноваций Bloomberg в течение восьми лет анализирует десятки критериев, используя семь показателей, таких как расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.

Отметим, украинская гривна поднялась с пятого на седьмое место с конца в списке самых недооцененных валют в обновленном Индексе Биг-Мака.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", административными услугами в онлайн пользовались только 5% граждан Украины.