ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина снова упала в рейтинге инновационных экономик мира

Новости » Экономика     20.01.2020 - 12:02
Украина снова упала в рейтинге инновационных экономик мира

Из 60 анализируемых стран Украина оказалась 56-м месте

Украина опустилась на три позиции и заняла 56-е место в Рейтинге инновационных экономик мира агентства Bloomberg. Об этом свидетельствуют данные за 2020 год.

Таким образом, Украина продолжает терять позиции в рейтинге. Еще в начале 2018 года она находилась на 42-м месте, а в начале 2019 года - на 53-м.

В рейтинге Bloomberg за 2020 год на первое место вышла Германия, вытеснив Южную Корею, которая возглавляла рейтинг в течение шести лет. В то же время США опустились на одну ступень до № 9. На третье место в рейтинге вышел Сингапур.

Япония опустилась на 12-е место, опустившись на три позиции ниже аналогичного показателя прошлого года. Вторая по величине экономика мира, Китай, поднялась на одну строчку вверх до № 15.

Украина снова упала в рейтинге инновационных экономик мира

Ежегодный Индекс инноваций Bloomberg в течение восьми лет анализирует десятки критериев, используя семь показателей, таких как расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.

Отметим, украинская гривна поднялась с пятого на седьмое место с конца в списке самых недооцененных валют в обновленном Индексе Биг-Мака.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", административными услугами в онлайн пользовались только 5% граждан Украины.

Список богатейших людей Forbes впервые в году сменил лидера Украина опустилась в рейтинге паспортов
Новости Украины рейтингинновации
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь