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Украина укрепляет границу с Беларусью в Житомирской области

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Житомирская область, Пятница 20 мая 2022 11:33
Украина укрепляет границу с Беларусью в Житомирской области Фото: Украина укрепляет границу с Беларусью в Житомирской области (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

Участок украинско-белорусской границы будут укреплять вдоль всей линии Житомирской области. Чтобы второй попытки врага прорваться на наши земли больше не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина во время видеообращения.

"Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые располагаются на границе с Беларусью... Они уже неплохо окопались на границе, и мы понимаем, что второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24-го (февраля - ред.). С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки", - рассказал Сухомлин.

По его словам, к укреплению госграницы в пределах Житомирской области будут привлечены также коммунальные предприятия и за всеми городами области закрепят участки, которые они будут обустраивать.

"Мы построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном и остальными, и для того, чтобы попыток зайти из Беларуси в белорусской армии вместе с русским не было", - отметил Сухомлин.

Украина укрепляет границу с Беларусью в Житомирской области

Напомним, что Житомирскую область освободили от российских оккупантов 4 апреля.

Позже, 10 мая в Беларуси заявили, что из-за якобы угрозы со стороны ВСУ Минск развернет войска на границе с Украиной.

Сейчас же определены подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Там же проводят военные учения.

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