Украина учтет "зеленый курс" ЕС в своей политике, - Шмыгаль

Украинское правительство будет учитывать "зеленый курс" Европейского союза в своей политике. Украина разделяет и полностью поддерживает климатические амбиции ЕС.

Об этом на конференции "Дорога в Вильнюс: приоритеты запланированной Конференции по реформам в Украине" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал .

"Правительство настроено учитывать "зеленый курс" ЕС в своей политике. Чтобы разработать собственную повестку дня в соответствии с "зеленым курсом" ЕС нами совместно с ЕС начат отдельный диалог с Еврокомиссией", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина представила ЕС свои предложения по сотрудничеству и стороны совместно определили 3 топ-приоритета: энергоэффективность, водород, трансформация угольных регионов.

Отметим, ранее ЕС одобрил ключевой документ в рамках "зеленого курса". Согласно нему, в странах Евросоюза хотят до 2050 года снизить уровень выбросов до такого, который больше не будет вредным для здоровья человека и экосистем.