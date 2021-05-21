Україна врахує "зелений курс" ЄС у своїй політиці, - Шмигаль
Український уряд враховуватиме "зелений курс" Європейського союзу у своїй політиці. Україна поділяє і повністю підтримує кліматичні амбіції ЄС.
Про це на конференції "Дорога до Вільнюса: пріоритети запланованої Конференції з реформ в Україні" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.
"Уряд налаштований враховувати "зелений курс" ЄС у своїй політиці. Щоб розробити власний порядок денний відповідно до "зеленого курсу" ЄС нами спільно з ЄС розпочато окремий діалог з Єврокомісією", - зазначив Шмигаль.
За його словами, Україна представила ЄС свої пропозиції щодо співпраці і сторони спільно визначили 3 топ-пріоритети: енергоефективність, водень, трансформація вугільних регіонів.
Зазначимо, раніше ЄС схвалив ключовий документ в рамках "зеленого курсу". Згідно з ним, в країнах Євросоюзу хочуть до 2050 року знизити рівень викидів до такого, який більше не буде шкідливим для здоров'я людини і екосистем.
Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль говорив, що енергетична система України буде інтегрована з європейською у 2023 році.
За словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, через глобальне потепління людство опинилося на краю прірви.