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Україна врахує "зелений курс" ЄС у своїй політиці, - Шмигаль

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 19:01
Україна врахує "зелений курс" ЄС у своїй політиці, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Український уряд враховуватиме "зелений курс" Європейського союзу у своїй політиці. Україна поділяє і повністю підтримує кліматичні амбіції ЄС.

Про це на конференції "Дорога до Вільнюса: пріоритети запланованої Конференції з реформ в Україні" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

"Уряд налаштований враховувати "зелений курс" ЄС у своїй політиці. Щоб розробити власний порядок денний відповідно до "зеленого курсу" ЄС нами спільно з ЄС розпочато окремий діалог з Єврокомісією", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна представила ЄС свої пропозиції щодо співпраці і сторони спільно визначили 3 топ-пріоритети: енергоефективність, водень, трансформація вугільних регіонів.

Зазначимо, раніше ЄС схвалив ключовий документ в рамках "зеленого курсу". Згідно з ним, в країнах Євросоюзу хочуть до 2050 року знизити рівень викидів до такого, який більше не буде шкідливим для здоров'я людини і екосистем.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль говорив, що енергетична система України буде інтегрована з європейською у 2023 році.

За словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, через глобальне потепління людство опинилося на краю прірви.

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