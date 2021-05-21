Україна врахує "зелений курс" ЄС у своїй політиці, - Шмигаль

Про це на конференції "Дорога до Вільнюса: пріоритети запланованої Конференції з реформ в Україні" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал .

"Уряд налаштований враховувати "зелений курс" ЄС у своїй політиці. Щоб розробити власний порядок денний відповідно до "зеленого курсу" ЄС нами спільно з ЄС розпочато окремий діалог з Єврокомісією", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна представила ЄС свої пропозиції щодо співпраці і сторони спільно визначили 3 топ-пріоритети: енергоефективність, водень, трансформація вугільних регіонів.

Зазначимо, раніше ЄС схвалив ключовий документ в рамках "зеленого курсу". Згідно з ним, в країнах Євросоюзу хочуть до 2050 року знизити рівень викидів до такого, який більше не буде шкідливим для здоров'я людини і екосистем.