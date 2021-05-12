ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ЕС одобрили ключевой документ в рамках "Зеленого курса": что это значит

Новина українською →
Брюссель, Среда 12 мая 2021 14:10
В ЕС одобрили ключевой документ в рамках "Зеленого курса": что это значит Фото: в ЕС одобрили план действий по нулевому загрязнению воздуха (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

В Европе одобрили план действий "К нулевому загрязнению воздуха, воды и почв". Он, в частности, предусматривает улучшение качества воздуха, чтобы на 55% снизить количество связанных с этим преждевременных смертей.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В ЕС планируют до 2050 года снизить уровень загрязнения до такого, что больше не будет вредным для здоровья человека и экосистем. Среди пунктов этого плана:

  • уменьшение загрязнения мусором и пластиковыми отходами морских вод на 50% и загрязнения микропластиком - на 30%;
  • сокращение использования пестицидов на 50%;
  • уменьшение на четверть количества экосистем в ЕС, где загрязнение воздуха представляет угрозу для экосистем;
  • сокращение объемов отходов, в частности окончательных отходов - на 50%.

В блоке планируют пересмотреть стандарты качества воды, обновить значительную часть законодательства ЕС в отношении отходов, чтобы адаптировать их к принципам "циклической" экономики.

Также в документе говорится об ограничении экспорта из ЕС продукции и отходов с токсичными составляющими, которые затем загрязняют окружающую среду в третьих странах; о более жестком надзоре за соблюдением экологического законодательства.

По данным последнего отчета Европейского агентства по окружающей среде, именно загрязнение воздуха является причиной преждевременной смерти в ЕС около 400 тысяч человек ежегодно, в том числе от онкозаболеваний.

Напомним, генсек ООН заявил о рекордном повышении температуры Земли.

Больше о том, как глобальное потепление может повлиять на Украину, читайте в материале РБК-Украина "Градус изменений: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире глобальное потепление климат
NEWS
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет