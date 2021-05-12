В ЕС одобрили ключевой документ в рамках "Зеленого курса": что это значит

В Европе одобрили план действий "К нулевому загрязнению воздуха, воды и почв". Он, в частности, предусматривает улучшение качества воздуха, чтобы на 55% снизить количество связанных с этим преждевременных смертей.

В ЕС планируют до 2050 года снизить уровень загрязнения до такого, что больше не будет вредным для здоровья человека и экосистем. Среди пунктов этого плана:

уменьшение загрязнения мусором и пластиковыми отходами морских вод на 50% и загрязнения микропластиком - на 30%;

сокращение использования пестицидов на 50%;

уменьшение на четверть количества экосистем в ЕС, где загрязнение воздуха представляет угрозу для экосистем;

сокращение объемов отходов, в частности окончательных отходов - на 50%.

В блоке планируют пересмотреть стандарты качества воды, обновить значительную часть законодательства ЕС в отношении отходов, чтобы адаптировать их к принципам "циклической" экономики.

Также в документе говорится об ограничении экспорта из ЕС продукции и отходов с токсичными составляющими, которые затем загрязняют окружающую среду в третьих странах; о более жестком надзоре за соблюдением экологического законодательства.

По данным последнего отчета Европейского агентства по окружающей среде, именно загрязнение воздуха является причиной преждевременной смерти в ЕС около 400 тысяч человек ежегодно, в том числе от онкозаболеваний.