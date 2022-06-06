Украина и Турция провели переговоры на уровне министров обороны: что обсудили

"Во время переговоров мы сосредоточили внимание на обеспечении безопасного прохода наших торговых судов и самолетов А400М, которые стоят в портах Украины, в Турцию", - говорится в сообщении.

В то же время Резников в Twitter отметил, что обсуждалась безопасная навигация.

"Эта неделя началась с разговора с турецким министром обороны Хулуси Акаром. Среди прочего мы обсудили новые проекты в Черноморском регионе, чтобы обеспечить свободную навигацию и безопасность торговых перевозок. Спасибо министру Акару за турецкую гуманитарную помощь, оказанную Украине и ее народу", - подчеркнул он.