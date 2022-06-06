Україна і Туреччина провели переговори на рівні міністрів оборони: що обговорили

Міністри оборони України і Туреччини - Олексій Резніков і Хулусі Акар - сьогодні обговорили безпечний вихід турецьких суховантажів з українських портів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.
"Під час переговорів ми зосередили увагу на забезпеченні безпечного проходу наших торгових суден і літаків А400М, які стоять в портах України, до Туреччини", - йдеться в повідомленні.
Водночас Резніков у Twitter зазначив, що обговорювалася безпечна навігація.
"Цей тиждень почався з розмови з турецьким міністром оборони Хулусі Акаром. Серед іншого ми обговорили нові проекти в Чорноморському регіоні, щоб забезпечити вільну навігацію і безпеку торгових перевезень. Дякую міністру Акару за турецьку гуманітарну допомогу, надану Україні та її народу", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Росія і Туреччина погодили дорожню карту для вивезення українського зерна з заблокованих портів на Чорному морі. Схему можуть затвердити вже цього тижня.
До цього глава МЗС Туреччини Мевлют Чавошоглу повідомив, що обговорюватиме механізм забезпечення судноплавства з російським колегою Сергієм Лавровим.
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