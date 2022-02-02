ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле. В Анкаре назвали дату

Новина українською →
Анкара, Среда 02 февраля 2022 11:44
Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле. В Анкаре назвали дату Фото: Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, 3 января. Это произойдет во время визита турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра торговли Турции Мехмета Муша, которого цитирует Reuters.

"Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, когда президент Тайип Эрдоган прибудет с визитом в Киев на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Россией", - заявил министр.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зенский анонсировал, что Киев и Анкара подпишут соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в течение ближайших двух дней.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Украину уже на этой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
DAILY
Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом