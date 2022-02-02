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Україна і Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю. В Анкарі назвали дату

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Анкара, Середа 02 лютого 2022 11:44
Україна і Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю. В Анкарі назвали дату Фото: Україна і Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна і Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю у четвер, 3 січня. Це відбудеться під час візиту турецького лідера Реджеп Таїпа Ердогана до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра торгівлі Туреччини Мехмета Муша, якого цитує Reuters.

"Туреччина та Україна підпишуть угоду про вільну торгівлю в четвер, коли президент Тайіп Ердоган прибуде з візитом до Києва на тлі напруженості у відносинах між Україною та Росією", - заявив міністр.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зенський анонсував, що Київ та Анкара підпишуть угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) протягом найближчих двох днів.

Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїде в Україну вже на цьому тижні.

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