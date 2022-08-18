Украина и Турция подписали меморандум о послевоенном восстановлении. Анкара поможет отстроить часть разрушенной инфраструктуры, в том числе мосты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры и Офис президента .

Меморандум со стороны Украины подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков, а со стороны Турции - министр торговли Мехмет Муш. Это произошло 18 августа во время визита турецкого президента во Львов.

Таким образом Турция согласилась помочь Украине восстановить разрушенную во время войны инфраструктуру.

"Мы благодарны турецким партнерам за намерения в сотрудничестве по восстановлению разрушенной Россией инфраструктуры. Способствует этому и большой опыт участия турецкого бизнеса в строительстве дорог и мостов, в частности это касается наших мегапроектов - Запорожского и Кременчугского мостов", - заявил Кубраков.

В ближайшее время будет создана совместная группа, которая будет привлекать турецкие инвестиции и работать над конкретными проектами. К восстановлению могут присоединиться госорганы и бизнес Турции, которые будут также оказывать консультационную и техническую помощь.

Начать восстановление планируют с моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень со столицей.